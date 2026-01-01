استقرار في الريال السعودي.. أسعار متفاوتة بين البنوك الرئيسية

شهد الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2026

مع فروق طفيفة في الأسعار بين البنوك، حيث سجل بعض المؤسسات مستويات شرائية وبيعية متقاربة، في حين حافظ بعضها الآخر على استقرار الأسعار.

الأسعار في 10 بنوك (الشراء – البيع):

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 12.94 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

البنك المركزي المصري

شراء: 12.93 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

البنك العربي الدولي (AIB)

شراء: 12.93 جنيه

بيع: 12.96 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 12.93 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

بنك CIB

شراء: 12.92 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 12.91 جنيه

بيع: 12.94 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 12.90 جنيه

بيع: 12.96 جنيه

بنك مصر

شراء: 12.89 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 12.89 جنيه

بيع: 12.97 جنيه

بنك القاهرة

شراء: 12.89 جنيه

بيع: 12.97 جنيه



ملاحظات السوق:

أعلى سعر شراء سجله مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.94 جنيه، بينما جاءت أقل أسعار الشراء عند بنوك مصر، الأهلي، والقاهرة عند 12.89 جنيه.

أعلى سعر بيع وصل إلى 12.97 جنيه، وهو السعر السائد في معظم البنوك، ما يعكس استقرارًا عامًا في المعدلات رغم الفروقات الطفيفة.