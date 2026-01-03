الصراع على الميراث محور أحداث مسلسل «قسمة العدل» بطولة إيمان العاصي

تستعد الفنانة إيمان العاصي لعرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «قسمة العدل»، والمقرر انطلاقه يوم 18 يناير الجاري، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، عابد عناني، دنيا ماهر، إيناس كامل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

كان آخر ظهور درامي لإيمان العاصي في عام 2024 من خلال مسلسل «برغم القانون»، الذي دارت أحداثه حول محامية تعيش في بورسعيد وتواجه صدمة اختفاء زوجها المفاجئ بعد عشر سنوات من الزواج، لتبدأ رحلة بحث تكشف العديد من الأسرار.

وعلى مستوى السينما، عُرض لها مؤخرًا فيلم «في عز الضهر»، بطولة مينا مسعود، والذي تناول عالم المافيا الدولية من خلال شخصية شاب يجد نفسه منخرطًا في صراعات خطيرة بين جذوره وقواعد العالم السفلي.

يُذكر أن آخر مشاركة رمضانية لإيمان العاصي كانت من خلال مسلسل «جعفر العمدة» أمام النجم محمد رمضان، والذي عُرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.