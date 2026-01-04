تسريب للإخواني محمد ناصر.. «الغمري»: تابع لأجهزة أجنبية ومُستأجر للهجوم على مصر|شاهد

قال حسام الغمري إن الإخواني الهارب محمد ناصر تابع لأجهزة أجنبية، ومهما رأى من إيجابيات في مصر، لا يستطيع الحديث عنها، وهو مستأجر للهجوم على مصر.

وتابع حسام الغمري، في لقائه على قناة «الحياة»، أن الإخواني الهارب محمد ناصر حرض على قتل الضباط في شاشة تليفزيونية، ودخل بريطانيا بجواز سفر يحمل اسم: يونس إمرا خان.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية منحت محمد ناصر المال والشهرة، وهذا ما تسبب له في حالة من الجنون، منوّهًا بأن محمد ناصر استغل هذه الشهرة في عمليات نصب على سيدات لا تُحصى.

وأشار إلى أنه نصب على سيدات بملايين من الأموال، مؤكدًا أن من يستقي معلومات من هذا الشخص في هذا الوقت عليه أن يعالج فكره أولًا.