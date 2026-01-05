مليون جنيه قيمة جائزة مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على رعاية رئاسية لجوائز مكتبة الإسكندرية العالمية، وأن هذه الجائزة تعتبر اسهام مصري لدعم الثقافة، ولكن عندما تأخذ دعم الرئيس تصبح ذات قوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الجائزة ستكون قوية لمكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عالميا، وأن هذه الجائزة يتم التجهيز لها منذ عامين، وأن المكتبة طلب رعاية الرئيس ووافق، وأن هذا جعل الجميع يشعر بالفخر والسعادة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للجائزة استقرت على أن يكون لشروط الجائزة موضوع جديد كل عام، وأن قيمة الجائزة مليون جنيه، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن أول الفالئزين بالمسابقة، وأن أول موضوع للمسابقة يتحدث عن المناخ، والتكنولوجيا الخضراء.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تحت رعايته.

وقد عبَّر الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، وتوجَّه بالشكر للرئيس، باسمه، واسم جميع العاملين في مكتبة الإسكندرية. وقال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد إن تَفضُّل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»، يُكسبها المزيدَ من الأهمية والتقدير على الصعيدَين؛ المحليّ والدوليّ، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس في جوهره اهتمام فخامته بأن تُحقِّق مكتبة الإسكندرية رسالتها السامية التنويرية، باعتبارها نافذة مصر على العالم، ونافذة العالم على مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مكتبة الإسكندرية جائزة عالمية وهي جائزة رفيعة المستوى (وذلك بجانب جوائزها الأخرى ذات الطابع المحليّ)، وتبلغ القيمة المادية للجائزة العالمية مليون جنيه مصري، فضلًا عن ميدالية ذهبية وشهادة تقدير. وتُمنَح الجائزة سنويًّا لشخصية بارزة في العلوم البحتة أو العلوم التطبيقية، أو في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، في مصر والعالم، على أن تكون هذه الشخصية قد قدَّمت إسهامًا علميًّا مميَّزًا، ويجوز منح الجائزة لمؤسَّسة تكون قد قدَّمت إسهامًا بارزًا في موضوع الجائزة. وتُمنَح الجائزة في مجال واحد تحدِّده اللجنة العليا للجائزة كلَّ عام، وتُعلِن عنه مسبقًا، وقد جاء موضوع الجائزة هذا العام تحت عنوان «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرَّفاهية والسعادة للإنسانية». وسوف تعلن مكتبة الإسكندرية عن نتيجتها في القريب العاجل.