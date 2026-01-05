قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
مليون جنيه قيمة جائزة مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على رعاية رئاسية لجوائز مكتبة الإسكندرية العالمية، وأن هذه الجائزة تعتبر اسهام مصري لدعم الثقافة، ولكن عندما تأخذ دعم الرئيس تصبح ذات قوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الجائزة ستكون قوية لمكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عالميا، وأن هذه الجائزة يتم التجهيز لها منذ عامين، وأن المكتبة طلب رعاية الرئيس ووافق، وأن هذا جعل الجميع يشعر بالفخر والسعادة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للجائزة استقرت على أن يكون لشروط الجائزة موضوع جديد كل عام، وأن قيمة الجائزة مليون جنيه، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن أول الفالئزين بالمسابقة، وأن أول موضوع للمسابقة يتحدث عن المناخ، والتكنولوجيا الخضراء.

 ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تحت رعايته.

وقد عبَّر الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، وتوجَّه بالشكر للرئيس، باسمه، واسم جميع العاملين في مكتبة الإسكندرية. وقال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد إن تَفضُّل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»، يُكسبها المزيدَ من الأهمية والتقدير على الصعيدَين؛ المحليّ والدوليّ، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس في جوهره اهتمام فخامته بأن تُحقِّق مكتبة الإسكندرية رسالتها السامية التنويرية، باعتبارها نافذة مصر على العالم، ونافذة العالم على مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مكتبة الإسكندرية جائزة عالمية وهي جائزة رفيعة المستوى (وذلك بجانب جوائزها الأخرى ذات الطابع المحليّ)، وتبلغ القيمة المادية للجائزة العالمية مليون جنيه مصري، فضلًا عن ميدالية ذهبية وشهادة تقدير. وتُمنَح الجائزة سنويًّا لشخصية بارزة في العلوم البحتة أو العلوم التطبيقية، أو في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، في مصر والعالم، على أن تكون هذه الشخصية قد قدَّمت إسهامًا علميًّا مميَّزًا، ويجوز منح الجائزة لمؤسَّسة تكون قد قدَّمت إسهامًا بارزًا في موضوع الجائزة. وتُمنَح الجائزة في مجال واحد تحدِّده اللجنة العليا للجائزة كلَّ عام، وتُعلِن عنه مسبقًا، وقد جاء موضوع الجائزة هذا العام تحت عنوان «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرَّفاهية والسعادة للإنسانية». وسوف تعلن مكتبة الإسكندرية عن نتيجتها في القريب العاجل.

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

