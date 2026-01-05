تراجع عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، اليوم /الاثنين/، حيث يستعد المستثمرون لعدد كبير من البيانات الاقتصادية من كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرج، أثارت الضربة الأمريكية على فنزويلا والقبض على الرئيس نيكولاس مادورو في نهاية الأسبوع انتعاشًا في شهية المستثمرين للمخاطرة التي ترجمت إلى مكاسب في الأسهم والعملات المشفرة.

وفي أوروبا، سيتحول الاهتمام إلى أرقام التضخم الأولية لشهر ديسمبر، مع قراءات من ألمانيا وفرنسا المقرر صدورها غدا وتقرير على مستوى منطقة اليورو يوم الأربعاء.

وقال جيادا جياني، الخبير الاقتصادي في سيتي: "أدت نظرتنا الأكثر تفاؤلاً بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى مراجعة تصاعدية متواضعة لتوقعاتنا الأساسية للتضخم في التضخم في مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) إلى 1.8 % في المتوسط في عام 2026".

واضاف قائلا "نحن نتراجع خطوة في التضخم الرئيسي HICP في ديسمبر، والعودة إلى 2.0 في المائة، في حين أن الأساسية قد تبقى عند 2.4 في المائة ولكن مع المخاطر تميل إلى الجانب السلبي".

وفي الولايات المتحدة، ستكون الأضواء على تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة، بينما ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات التوظيف و JOLTS يوم الأربعاء