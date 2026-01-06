قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
مستقبل الطاقة النظيفة.. كيف تعيد "المعادن الحرجة" تشكيل ملامح الصناعات الخضراء؟
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحجز من الإنترنت .. الجوازات تقدم خدمة جديدة للأجانب

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

اطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق الموقع الإلكترونى الخاص بـ"حجز مواعيد مُسبقة" للأجانب المترددين على ديوان الإدارة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" https://eres.moi.gov.eg – كخدمة اختيارية - بهدف الحد من التكدسات وتسهيل التعامل مع المترددين وفقاُ للضوابط والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن، وبما يسمح باستقبال أقصى قدرة استيعابية من الأجانب، ولسرعة إنهاء إجراءات الترخيص لهم فى الإقامة بالبلاد فى سهولة ويسر.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار السياسة العامة التى تتبناها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب، وتقديم خدمات مميزة ولائقة لهم، والعمل على الارتقاء بالأداء فى جميع القطاعات، ومواكبة التطور التكنولوجى من خلال تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة تيسيراً وتسهيلاً على طالبيها.


 

الإدارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية الداخلية الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

بين الإعفاء الجزئي والكامل.. تحركات برلمانية لتعديلات الضريبة العقارية

النائبة مرفت الكسان

مرفت الكسان: توجيهات الرئيس بتطوير الاتصالات استثمار مباشر في الاقتصاد الرقمي

نواب البرلمان

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس لتطوير الاتصالات ترسم خريطة جديدة للاقتصاد الرقمي والصناعة الوطنية

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد