محمد أضا: صعّبنا مباراة بنين على نفسنا.. وعندنا مشكلة فنية| فيديو

وجه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادات لأداء منتخب مصر أمام بنين في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك رغم انتصار منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله قدر ولطف إننا فوزنا بالمباراة.. بس لو مقولناش إننا عندنا مشكلة فنية نبقى بنكذب على نفسنا».

وأردف قائلًا: «جوانا فرح وحزن في نفس الوقت.. جانب فرحان بالانتصار وجانب زعلان على الأداء اللي قدمه المنتخب».

وتابع قائلًا: «لازم نخرج بدروس مستفادة من مباراة بنين.. في ناس بتقول إن مبدأ إن المباريات تُكسب ولا تُلعب بس إحنا مكناش بنلعب النهائي.. نيجيريا كسبت موزمبيق 4-0.. لعبت وكسبت وكل المنتخبات لعبت وكسبت».

ووجه أضا رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، قائلًا: «رسالة لكل اللاعبين مش شرط عمر مرموش.. لما يجيلك انفراد في الماتشات اللي جاية لازم تسجله».

وأشار محمد أضا إلى أن هدف منتخب بنين جاء نتيجة خطأ من أحمد سيد زيزو، الذي مرر الكرة لمحمد الشناوي بدلًا من أن يمررها للأمام، مضيفًا أن الشناوي خانه التوفيق في تمرير الكرة بشكل خاطئ للاعب بنين.

وأكمل أضا حديثه: «وبقول لحسام حسن مينفعش نقول منتخب بنين زيه زي نيجيريا ولا زيه زي المغرب ولا زيه زي السنغال.. إحنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا».