ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد أضا: صعّبنا مباراة بنين على نفسنا.. وعندنا مشكلة فنية| فيديو

حسام حسن
يارا أمين

وجه الإعلامي محمد طارق أضا انتقادات لأداء منتخب مصر أمام بنين في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك رغم انتصار منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله قدر ولطف إننا فوزنا بالمباراة.. بس لو مقولناش إننا عندنا مشكلة فنية نبقى بنكذب على نفسنا».

وأردف قائلًا: «جوانا فرح وحزن في نفس الوقت.. جانب فرحان بالانتصار وجانب زعلان على الأداء اللي قدمه المنتخب».

وتابع قائلًا: «لازم نخرج بدروس مستفادة من مباراة بنين.. في ناس بتقول إن مبدأ إن المباريات تُكسب ولا تُلعب بس إحنا مكناش بنلعب النهائي.. نيجيريا كسبت موزمبيق 4-0.. لعبت وكسبت وكل المنتخبات لعبت وكسبت».

ووجه أضا رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، قائلًا: «رسالة لكل اللاعبين مش شرط عمر مرموش.. لما يجيلك انفراد في الماتشات اللي جاية لازم تسجله».

وأشار محمد أضا إلى أن هدف منتخب بنين جاء نتيجة خطأ من أحمد سيد زيزو، الذي مرر الكرة لمحمد الشناوي بدلًا من أن يمررها للأمام، مضيفًا أن الشناوي خانه التوفيق في تمرير الكرة بشكل خاطئ للاعب بنين.

وأكمل أضا حديثه: «وبقول لحسام حسن مينفعش نقول منتخب بنين زيه زي نيجيريا ولا زيه زي المغرب ولا زيه زي السنغال.. إحنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا».

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

النائب أحمد الوليد

النائب أحمد الوليد يتسلم كارنيه مجلس النواب

الضريبة العقارية

بين الإعفاء الجزئي والكامل.. تحركات برلمانية لتعديلات الضريبة العقارية

النائبة مرفت الكسان

مرفت الكسان: توجيهات الرئيس بتطوير الاتصالات استثمار مباشر في الاقتصاد الرقمي

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

