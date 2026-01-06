غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة الفريق التي ستسافر إلى السعودية لمواجهة أتليتكو مدريد فى كأس السوبر الإسباني.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.
الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن - دافيد خيمينيز.
الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - تياجو بيتارش.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.