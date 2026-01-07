قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
محافظات

رئاسة مركز ومدينة النجيلة تستقبل وفد «مصر الخير» لبحث إنشاء مدرسة مجتمعية جديدة

رئيس مدينة النجيلة خلال استقبال وفد مصر الخير
رئيس مدينة النجيلة خلال استقبال وفد مصر الخير
ايمن محمود

استقبل فايز قاسم نائب رئيس مدينة النجيلة، وفد مؤسسة مصر الخير، لبحث سبل إقامة مدرسة مجتمعية جديدة باسم «طاهر 2» بمنطقة تجمع شريف طاهر جنوب قرية المثاني.

وخلال اللقاء، تم بحث الإجراءات لانشاءً المدرسة ، مع البدء في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الإنشائية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن.

واشار نائب رئيس مدينة النجيلة، ان ذلك ياتى فى اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدعم العملية التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا. وتنفيذا لتعليمات اللواء عادل برغش رئيس مدينة النجيلة.

تخفيف الاعباء على الاهالى

وأكد نائب رئيس المدينة أهمية المشروع في تخفيف الأعباء عن أبناء المنطقة وتوفير خدمة تعليمية متميزة، موجّهًا الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر لكافة المبادرات التنموية والتعليمية، وتعاونه الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم أهالي المحافظة.

دور موسسة مصر الخير

كما أشاد بدور مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم والمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية، مؤكدًا أن المدينة لن تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات لضمان سرعة تنفيذ المشروع ودخوله حيز الخدمة لخدمة أبناء تجمع شريف طاهر والمناطق المجاورة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والوفد المرافق ، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني ، وذلك في إطار التعاون المستمر

تناول اللقاء عدد من الموضوعات التنسيقية بشأن توافر الخدمات والبنية التحتية بمنطقة زهرة العلمين خاصة بعد اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وعمل الحيز العمراني لها ، والتعاون مع مدينة العلمين الجديدة في توفير المعدات ، ووضع برتوكول تعاون بشأن الإسراع في توافر الخدمات وفق التوقيتات المحددة.

كما تناول اللقاء منطقة الخدمات بزهرة العلمين مع توافر المرافق اللازمة لها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون بشأن المدفن الصحى بالعلمين الجديدة وتجميع القمامة من مدينة العلمين والقرى الساحلية

والتعاون خاصة مع خبرة مدينة العلمين الجديدة والمشاركة بشأن المنطقة الحرفية المقترحة بمطروح ومخططها والإجراءات التي سيتم العمل بها وفقا لنموذج المنطقة الحرفية بالعلمين الجديدة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل اهداء الدروع حيث اهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة ،واهدى رىيس جهاز مدينة العلمين الجديدة درع المدينة لمحافظ مطروح تقديرا واعتزازا لجهود التعاون والتنسيق المستمر مع مكانة المحافظة وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

