قوافل طبية مجانية بالداخلة والفرافرة لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتشمل القافلة تقديم خدمات طبية مجانية في عدد من التخصصات الحيوية، وذلك بمركزي الداخلة والفرافرة، خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير 2026، بما يضمن إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين داخل المحافظة.

وتبدأ فعاليات القافلة بمركز الداخلة، حيث يتم تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، يعقبها يوم الاثنين 12 يناير 2026 قافلة تخصصات متكاملة تضم (العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة)، مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وفي مركز الفرافرة، تنطلق القافلة يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، بقافلة تخصصات متكاملة تشمل (العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة)، على أن تُختتم فعاليات القافلة يوم الخميس 15 يناير 2026 بتنظيم قافلة رمد متكاملة، لتقديم خدمات الفحص والعلاج في مجال طب وجراحة العيون.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة المحافظة لتكثيف الخدمات الصحية المجانية، والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى، خاصة الحالات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت المحافظة أن الحجز وتجهيز الحالات يتم اعتبارًا من اليوم من خلال مستشفى الداخلة العام ومستشفى الفرافرة المركزي، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة خلال أيام القافلة.

تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الوادي الجديد، بما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصحي، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف ربوع المحافظة.