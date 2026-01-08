قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل طبية مجانية بالداخلة والفرافرة لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي الوادي الجديد

قوافل طبية
قوافل طبية
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع مجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري، بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتشمل القافلة تقديم خدمات طبية مجانية في عدد من التخصصات الحيوية، وذلك بمركزي الداخلة والفرافرة، خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير 2026، بما يضمن إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين داخل المحافظة.
وتبدأ فعاليات القافلة بمركز الداخلة، حيث يتم تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، يعقبها يوم الاثنين 12 يناير 2026 قافلة تخصصات متكاملة تضم (العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة)، مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وفي مركز الفرافرة، تنطلق القافلة يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، بقافلة تخصصات متكاملة تشمل (العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة)، على أن تُختتم فعاليات القافلة يوم الخميس 15 يناير 2026 بتنظيم قافلة رمد متكاملة، لتقديم خدمات الفحص والعلاج في مجال طب وجراحة العيون.

تأتي هذه القوافل ضمن خطة المحافظة لتكثيف الخدمات الصحية المجانية، والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى، خاصة الحالات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت المحافظة أن الحجز وتجهيز الحالات يتم اعتبارًا من اليوم من خلال مستشفى الداخلة العام ومستشفى الفرافرة المركزي، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة خلال أيام القافلة.

تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الوادي الجديد، بما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصحي، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف ربوع المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قوافل طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الصيف

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

انفجار نيزك

انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد