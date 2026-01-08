خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه بـ«جمعية استهلاكية»

قال وائل أبوشوشة، المحامي وخبير العلاقات الأسرية، إن الزواج في العصر الحديث يشهد تحولات جذرية جعلته أشبه بـ«جمعية استهلاكية»، حيث تتعدد الخيارات وتتغير العلاقات بسرعة، ويصبح التركيز على مصالح شخصية، سواء مادية أو عاطفية، أكثر من كونه على بناء الأسرة واستقرارها.

وأوضح أبوشوشة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الظاهرة ترتبط أيضًا بتزايد عقود الزواج العرفي ومرونة الطلاق والخلع، ما أتاح للمرأة والرجل الانتقال بين العلاقات بشكل أسرع، بينما لا يزال المجتمع يحتكم إلى معايير مزدوجة تُدين المرأة أكثر من الرجل عند تعدد الشركاء أو التغيير في حياتها الشخصية.

وأشار الخبير الأسري إلى أن هذه التغيرات تستدعي وعيًا مجتمعيًا أوسع، وفهمًا أفضل لاحتياجات الأزواج والزوجات، بهدف خلق توازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وضمان أن تتحول الحياة الزوجية من مجرد تبادل مصالح إلى علاقة مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.