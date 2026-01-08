طلاق هوليوودي صامت.. كيدمان وأوربان يقرران عدم الحديث عن تفاصيل حياتهما بعد زواج 19 سنة

في سبتمبر الماضي، قدمت النجمة العاليمة نيكول كيدمان، طلب الطلاق من زوجها المغني الأسترالي كيث أوربان، لتنهي علاقة زواج استمرت 19 عامًا.

نيكول كيدمان

وقضت المحكمة بفسخ زواج نيكول كيدمان وكيث أوربان، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بعدما عانا الطرفان من المشكلات الزوجية ولم يتمكنها من حلها سويا وأفضى بهما الأمر إلى الانفصال.

وانتهت إجراءات الطلاق بين نيكول كيدمان والمغنى الأسترالي في ثلاثة أشهر، اتفقا فيهم سويا على تقسيم الأصول وحضانة الأطفال.

وتنازلت نيكول كيدمان، على حقوقها في النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، حيث نتج عن هذا الزواج إنجابى فيث وتبلغ من العمر (15 عامًا) وصنداي وتبلغ من العمر (17 عامًا).

انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

كما اتفقا الطرفان على عدم الحديث عن بعضهما بعد الانفصال بأمر سئ ولا عن تفاصيل الحياة الأسرية لكل منهما لبناء حياة محترمة وسوية لابنتيهما بعد الطلاق.

وانتقل المغني كيث أوربان، إلى مسكن آخر بعد الانفصال وترك منزل الزوجية.

وارتبطت نيكول كيدمان بالمغني الأسترالي، منذ عام 2005 وتزوجا في سيدني عام 2006، لديهما ابنتان: صنداي روز (17 عامًا) وفايث مارجريت (14 عامًا). كما أن نيكول كيدمان لديها طفلان بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.

انفصال نيكول كيدمان وتوم كروز

كانت النجمة العالمية نيكول كيدمان، قد انفصلت على زوجها السابق توم كروز عام 2001 بعد زواج دام 11 عامًا، وبعدها تزوج كروز من كاتي هولمز وأنجب منها ابنته “سوري”، قبل أن ينفصلا عام 2012، أما كيدمان، فتزوجت من المغني كيث أوربان عام 2006 ولديهما ابنتان، “صنداي” و”فايث”.

وفي تصريحات نادرة، تحدث النجم توم كروز عن زوجته السابقة نيكول كيدمان، مشيدًا بموهبتها التمثيلية ودورها في فيلم Eyes Wide Shut الذي جمعهما عام 1999.

وفي حوار مع مجلة Sight and Sound التابعة للمعهد البريطاني للأفلام، استرجع كروز كواليس اختياره لكيدمان لدور “أليس هارتفورد” قائلًا: “عندما كنت أتحدث مع المخرج ستانلي كوبريك حول الفيلم، اقترحت نيكول للدور.. لأنها ببساطة ممثلة عظيمة.”