قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلاق هوليوودي صامت.. كيدمان وأوربان يقرران عدم الحديث عن تفاصيل حياتهما بعد زواج 19 سنة

نيكول كيدمان
نيكول كيدمان
محمد شحتة

في سبتمبر الماضي، قدمت النجمة العاليمة نيكول كيدمان، طلب الطلاق من زوجها المغني الأسترالي كيث أوربان، لتنهي علاقة زواج استمرت 19 عامًا.

نيكول كيدمان

وقضت المحكمة بفسخ زواج نيكول كيدمان وكيث أوربان،  في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بعدما عانا الطرفان من المشكلات الزوجية ولم يتمكنها من حلها سويا وأفضى بهما الأمر إلى الانفصال.

وانتهت إجراءات الطلاق بين نيكول كيدمان والمغنى الأسترالي في ثلاثة أشهر، اتفقا فيهم سويا على تقسيم الأصول وحضانة الأطفال.

وتنازلت نيكول كيدمان، على حقوقها في النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، حيث نتج عن هذا الزواج إنجابى فيث وتبلغ من العمر (15 عامًا) وصنداي وتبلغ من العمر (17 عامًا).

انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

كما اتفقا الطرفان على عدم الحديث عن بعضهما بعد الانفصال بأمر سئ ولا عن تفاصيل الحياة الأسرية لكل منهما لبناء حياة محترمة وسوية لابنتيهما بعد الطلاق.

وانتقل المغني كيث أوربان، إلى مسكن آخر بعد الانفصال وترك منزل الزوجية.

نيكول كيدمان

وارتبطت نيكول كيدمان بالمغني الأسترالي، منذ عام 2005 وتزوجا في سيدني عام 2006، لديهما ابنتان: صنداي روز (17 عامًا) وفايث مارجريت (14 عامًا). كما أن نيكول كيدمان لديها طفلان بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.

انفصال نيكول كيدمان وتوم كروز

كانت النجمة العالمية نيكول كيدمان، قد انفصلت على زوجها السابق توم كروز عام 2001 بعد زواج دام 11 عامًا، وبعدها تزوج كروز من كاتي هولمز وأنجب منها ابنته “سوري”، قبل أن ينفصلا عام 2012، أما كيدمان، فتزوجت من المغني كيث أوربان عام 2006 ولديهما ابنتان، “صنداي” و”فايث”.

وفي تصريحات نادرة، تحدث النجم توم كروز عن زوجته السابقة نيكول كيدمان، مشيدًا بموهبتها التمثيلية ودورها في فيلم Eyes Wide Shut الذي جمعهما عام 1999.

وفي حوار مع مجلة Sight and Sound التابعة للمعهد البريطاني للأفلام، استرجع كروز كواليس اختياره لكيدمان لدور “أليس هارتفورد” قائلًا: “عندما كنت أتحدث مع المخرج ستانلي كوبريك حول الفيلم، اقترحت نيكول للدور.. لأنها ببساطة ممثلة عظيمة.”

نيكول كيدمان توم كروز كم مرة تزوجت نيكول كيدمان طلاق نيكول كيدمان كم عدد أزواج نيكول كيدمان المغني الأسترالي كيث أوربان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

اللحم

طبيبة تكشف حقائق عن اللحم المستورد لاتتوقعها

اللفت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت | فوائد مهمة

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد