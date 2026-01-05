نيكول سابا تتصدر مؤشرات البحث بعد أحدث إطلالة لها

تصدرت الفنانة نيكول سابا مؤشرات البحث بعد احدث ظهور لها خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتير هالقد” ، المذاع على شاشة MTV lebanon وتحدثت عن احدث اعمالها الفنية المنتظرة والنجاح الكبير الذى حققته فى دور رقية العسكري فى مسلسل “وتقابل حبيب”.

ولاحظ الجمهور التغيير الواضح فى ملامح نيكول سابا ، واعتبر البعض انها خضعت لعمليات تجميل .

وكانت نيكول احتفلت بالعام الجديد بأحدث أغنية لها باسم "تلج تلج" والتي أطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

نيكول سابا أغنية «تلج تلج»

وشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة من نيكول سابا، بظهور ابنتها «نيكول» وزوجها النجم يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومحبيها.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية مختلفة مع نيكول في عملها الجديد.

كلمات أغنية «تلج تلج»:

لما تغمض عيونك وتحلم لكتير بعيد

هيدا الميلاد

لما القدر يخونك وترجع توقف من جديد

هيدا الميلاد

لما الفرحة بدونك ما بتكمل بها العيد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد

نغني سوا تلج تلج

لأعياد بتحلى لما تشتي

تلج تلج

والناس قلوبها دفياني

بالتلج تلج

خلّي قلبك أبيض

متل التلج تلج

جاي الحب بهالليلة