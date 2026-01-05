قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. أحمد موسى يناقش ما يحدث في فنزويلا ومباراة منتخب مصر وبنين
نحو "مصر الرقمية".. أول تكليف رئاسي في 2026
أمم أفريقيا| مصر وبنين يلجآن للأشواط الإضافية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي
مصدر مسئول لـ صدى البلد: 7 وفيات و4 مصابين فى حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها
تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة فاركو في كأس عاصمة ‏مصر
ننشر أقوال رئيس فنزويلا خلال محاكمته بمدينة نيويورك
شهود عيان فى حريق مصحة بنها: فوجئنا باشتعال النيران وصراخ المرضى وكسرنا الحيطان لانقاذهم
محكمة نيويورك تحدد موعد الجلسة الثانية لمحاكمة مادورو رئيس فنزويلا
أمم أفريقيا | بنين يتعادل مع منتخب مصر في اللحظات الأخيرة للمباراة
بعد أنباء زواج عبد المنصف على لقاء الخميسي.. إيمان العاصي: الرجالة مينفعش حد يثق فيهم أبدا
زوجة مادورو أمام محكمة نيويورك: أنا السيدة الأولى لفنزويلا ولست مذنبة
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
فن وثقافة

نيكول سابا تتصدر مؤشرات البحث بعد أحدث إطلالة لها

نيكول سابا
نيكول سابا
تقى الجيزاوي

تصدرت الفنانة نيكول سابا مؤشرات البحث بعد احدث ظهور لها خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتير هالقد” ، المذاع على شاشة MTV lebanon وتحدثت عن احدث اعمالها الفنية المنتظرة والنجاح الكبير الذى حققته فى دور رقية العسكري فى مسلسل “وتقابل حبيب”.

ولاحظ الجمهور التغيير الواضح فى ملامح نيكول سابا ، واعتبر البعض انها خضعت لعمليات تجميل .

وكانت نيكول احتفلت بالعام الجديد بأحدث أغنية لها باسم "تلج تلج" والتي أطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

نيكول سابا أغنية «تلج تلج»

وشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة من نيكول سابا، بظهور ابنتها «نيكول» وزوجها النجم يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومحبيها.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية مختلفة مع نيكول في عملها الجديد.

كلمات أغنية «تلج تلج»:

لما تغمض عيونك وتحلم لكتير بعيد

هيدا الميلاد

لما القدر يخونك وترجع توقف من جديد

هيدا الميلاد

لما الفرحة بدونك ما بتكمل بها العيد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد

نغني سوا تلج تلج

لأعياد بتحلى لما تشتي

تلج تلج

والناس قلوبها دفياني

بالتلج تلج

خلّي قلبك أبيض

متل التلج تلج

جاي الحب بهالليلة

الفنانة نيكول سابا برنامج “كتير هالقد” شاشة MTV lebanon

