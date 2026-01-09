قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهجوم الروسي على ليفيف وكييف هو الأعنف والأكثر خطورة منذ بداية الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الهجوم الروسي على مدينة ليفيف في أقصى غرب أوكرانيا شهد تصعيدًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي أطلق صاروخًا من طراز "أورك" يُصنف من الصواريخ الفتاكة، استُخدم للمرة الثانية بعد أول إطلاق منذ نحو عام ونصف استهدف منطقة برو.

وأضاف مناف، خلال رسالة له على الهواء، أن الصاروخ المستهدف ليفيف، التي تقع على مقربة من الحدود مع الاتحاد الأوروبي، كان يحمل ما لا يقل عن 32 رأسًا متفجرًا، إلا أن البيانات الصادرة عن الجيش الأوكراني أشارت إلى أن الرؤوس كانت فارغة، في إشارة إلى أنها هجوم تحذيري ربما يوجه رسالة إلى الداخل الأوروبي وليس الأراضي الأوكرانية مباشرة.

وأكد المراسل أن العاصمة الأوكرانية كييف شهدت ليلة غامضة ومدوية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نصف المدينة، خاصة على الضفة الشرقية الحيوية المأهولة بالسكان. وأوضح أن الهجوم تزامن مع إطلاق وابل من المسيرات من أكثر من اتجاه، بما في ذلك الشمالي الشرقي والشرقي والجنوبي الشرقي للمدينة، بالتوازي مع إطلاق 24 صاروخ "كاليبر" من البحر الأسود استهدفت قلب العاصمة.

وأشار غيث مناف إلى تصريحات رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، تيمور توكسينكو، الذي وصف الهجوم بأنه "الأوسع والأخطر من نوعه على العاصمة الأوكرانية"، مؤكدًا أن المسيرات كانت تحلق على ارتفاع منخفض وأثرت على عدة مبانٍ سكنية. وأضاف أن هذه الهجمات تعكس رسائل بعيدة عن خطوط الاشتباك التقليدية، في مؤشر على تصعيد روسي واضح.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ختم حديثه بالتأكيد على استمرار متابعة التطورات الميدانية في الوقت الفعلي، مشيرًا إلى أن الموقف يتسم بتوتر بالغ وخطورة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

الهجوم الروسي كييف القاهرة الإخبارية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد