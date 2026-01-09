الهجوم الروسي على ليفيف وكييف هو الأعنف والأكثر خطورة منذ بداية الحرب

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الهجوم الروسي على مدينة ليفيف في أقصى غرب أوكرانيا شهد تصعيدًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي أطلق صاروخًا من طراز "أورك" يُصنف من الصواريخ الفتاكة، استُخدم للمرة الثانية بعد أول إطلاق منذ نحو عام ونصف استهدف منطقة برو.

وأضاف مناف، خلال رسالة له على الهواء، أن الصاروخ المستهدف ليفيف، التي تقع على مقربة من الحدود مع الاتحاد الأوروبي، كان يحمل ما لا يقل عن 32 رأسًا متفجرًا، إلا أن البيانات الصادرة عن الجيش الأوكراني أشارت إلى أن الرؤوس كانت فارغة، في إشارة إلى أنها هجوم تحذيري ربما يوجه رسالة إلى الداخل الأوروبي وليس الأراضي الأوكرانية مباشرة.

وأكد المراسل أن العاصمة الأوكرانية كييف شهدت ليلة غامضة ومدوية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نصف المدينة، خاصة على الضفة الشرقية الحيوية المأهولة بالسكان. وأوضح أن الهجوم تزامن مع إطلاق وابل من المسيرات من أكثر من اتجاه، بما في ذلك الشمالي الشرقي والشرقي والجنوبي الشرقي للمدينة، بالتوازي مع إطلاق 24 صاروخ "كاليبر" من البحر الأسود استهدفت قلب العاصمة.

وأشار غيث مناف إلى تصريحات رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، تيمور توكسينكو، الذي وصف الهجوم بأنه "الأوسع والأخطر من نوعه على العاصمة الأوكرانية"، مؤكدًا أن المسيرات كانت تحلق على ارتفاع منخفض وأثرت على عدة مبانٍ سكنية. وأضاف أن هذه الهجمات تعكس رسائل بعيدة عن خطوط الاشتباك التقليدية، في مؤشر على تصعيد روسي واضح.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ختم حديثه بالتأكيد على استمرار متابعة التطورات الميدانية في الوقت الفعلي، مشيرًا إلى أن الموقف يتسم بتوتر بالغ وخطورة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.