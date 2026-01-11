المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بالسياحة بتهمة الاتجار بالمخدرات في دهب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بالمجال السياحي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، حضورياً، كما عاقبت شريكه الهارب غيابياً بذات العقوبة، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، واستغلال نشاط السياحة في ترويجها على المتعاطين والسائحين وزائري مدينة دهب.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 مايو 2025، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة دهب تفيد بتواجد أحد الأشخاص المعروفين بمنطقة العصلة، مستقلاً سيارة «نيسان بيك أب»، وعلى موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة، انتقلت على الفور القوات الأمنية إلى منطقة «البلو هول»، حيث نُفِّذ كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة رقم (ط. ج. ط 2137)، وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمولين، و19 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش «فرش»، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وبسؤال المتهم عن تحقيق شخصيته، تبين أنه يدعى «وديد. س. م. ح»، 27 عاماً، يعمل في المجال السياحي، ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب. وبتفتيش صندوق السيارة، عُثر على جوال بلاستيكي بداخله 296 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال، وأن السيارة مملوكة لشريكه الهارب ويدعى «صلاح. م. ح»، 30 عاماً، عاطل، ومقيم بذات العنوان، مع علمه باستخدامها في نقل وترويج المواد المخدرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1499 لسنة 2025 جنح دهب، وبالعرض على جهات التحقيق قرر محمد حلمي وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، والاستعلام من إدارة المرور عن تراخيصها ومالكها، والتأكد من اشتراك الشريك الهارب بالاتفاق والمساعدة.

ودلت تحريات المباحث على أن المتهم الأول أحرز وحاز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المتهم الثاني ساعده بإمداده بالسيارة الخاصة به لترويج المخدرات. وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 235 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء.

وبجلسة اليوم، قضت المحكمة بالسجن المشدد حضورياً وغيابياً للمتهمين، وتغريم كلٍ منهما 50 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.