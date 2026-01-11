قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بالسياحة بتهمة الاتجار بالمخدرات في دهب

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بالمجال السياحي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، حضورياً، كما عاقبت شريكه الهارب غيابياً بذات العقوبة، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، واستغلال نشاط السياحة في ترويجها على المتعاطين والسائحين وزائري مدينة دهب.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 مايو 2025، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة دهب تفيد بتواجد أحد الأشخاص المعروفين بمنطقة العصلة، مستقلاً سيارة «نيسان بيك أب»، وعلى موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة، انتقلت على الفور القوات الأمنية إلى منطقة «البلو هول»، حيث نُفِّذ كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة رقم (ط. ج. ط 2137)، وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمولين، و19 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش «فرش»، بالإضافة إلى سلاح أبيض.
وبسؤال المتهم عن تحقيق شخصيته، تبين أنه يدعى «وديد. س. م. ح»، 27 عاماً، يعمل في المجال السياحي، ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب. وبتفتيش صندوق السيارة، عُثر على جوال بلاستيكي بداخله 296 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال، وأن السيارة مملوكة لشريكه الهارب ويدعى «صلاح. م. ح»، 30 عاماً، عاطل، ومقيم بذات العنوان، مع علمه باستخدامها في نقل وترويج المواد المخدرة.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1499 لسنة 2025 جنح دهب، وبالعرض على جهات التحقيق قرر محمد حلمي وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، والاستعلام من إدارة المرور عن تراخيصها ومالكها، والتأكد من اشتراك الشريك الهارب بالاتفاق والمساعدة.
ودلت تحريات المباحث على أن المتهم الأول أحرز وحاز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المتهم الثاني ساعده بإمداده بالسيارة الخاصة به لترويج المخدرات. وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 235 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم، قضت المحكمة بالسجن المشدد حضورياً وغيابياً للمتهمين، وتغريم كلٍ منهما 50 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.

جنوب سيناء محكمة جنايات مخدرات دهب حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

عصام عبدالفتاح

موعد ومكان عزاء والد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد