رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
رياضة

صدام الأبطال في نصف النهائي| مصر تبحث عن المجد أمام السنغال .. والمغرب يراهن على الأرض

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء الأربعاء المقبل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب حيث تشهد البطولة مواجهتين من العيار الثقيل بين كبار القارة السمراء.

وتقام المباراة الأولى في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة عندما يصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي على ملعب مدينة طنجة فيما يحتضن ملعب الرباط بالعاصمة المغربية المواجهة الثانية بين المغرب ونيجيريا في العاشرة مساءً.

طريق النهائي.. موعد الحسم الكبير

سيلتقي المنتخبان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الرباط بينما يخوض المنتخبان الخاسران مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

مصر تتربع على عرش أفريقيا تاريخيا

يشهد المربع الذهبي للنسخة الحالية تواجد أربعة منتخبات سبق لها التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا وذلك للمرة الثانية على التوالي في مشهد يعكس قوة المنافسة وثراء التاريخ الكروي للبطولة.

ويصل مجموع الألقاب التي حققتها المنتخبات الأربعة إلى 12 لقبًا ما يمنح مواجهات نصف النهائي طابعًا تاريخيًا وإثارة استثنائية.

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب أعوام:
1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

في المقابل، توج منتخب نيجيريا باللقب 3 مرات أعوام 1980 و1994 و2013 بينما حقق كل من المغرب والسنغال لقبا وحيدا في عامي 1976 و2021.

محمد صلاح يشعل سباق الهدافين

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي تألقه اللافت بعدما أشعل الصراع على لقب هداف كأس أمم أفريقيا 2025.

ورفع صلاح رصيده إلى 4 أهداف محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين عقب تسجيله هدفًا مهمًا في فوز منتخب مصر المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت بمدينة أغادير.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف يليه كل من النيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح برصيد 4 أهداف لكل منهما.

كما يدخل دائرة المنافسة بقوة عدد من النجوم أبرزهم المغربي أيوب الكعبي والنيجيري لوكمان بعدما سجل كل لاعب 3 أهداف ما ينذر بصراع هجومي محتدم خلال مواجهات نصف النهائي.

مساهمات مصرية مؤثرة في الانتصار

شهدت مواجهة كوت ديفوار تألقًا جماعيًا للفراعنة حيث افتتح عمر مرموش التسجيل رافعًا رصيده إلى هدفين في البطولة بينما أحرز المدافع رامي ربيعة هدفا آخر لينضم بدوره إلى قائمة هدافي النسخة الحالية.

إثارة منتظرة وحسم مرتقب

مع تقارب المستوى وتعدد النجوم تبدو مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى النهائي ويواصل الحلم بالتتويج بلقب القارة السمراء.

كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر المغرب ونيجيريا محمد صلاح إبراهيم دياز

