قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقابة الصيادلة: تطبيق التتبع الدوائي يجعل غش الدواء “مستحيلًا”

دواء
دواء
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة التتبع الدوائي تعتمد على مراقبة حركة الدواء بشكل كامل بداية من المصنع وحتى وصوله إلى الصيدلية والمستهلك النهائي، موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة هو القضاء على الأدوية المغشوشة والمزيفة وحماية صحة المواطنين.

وأشار محفوظ رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن منظومة التتبع الدوائي ترصد الدواء في جميع مراحله، بدءًا من التصنيع مرورًا بالتوزيع وحتى نقطة البيع النهائية، مؤكدًا أن هذا النظام يضمن إحكام الرقابة على سوق الدواء بشكل غير مسبوق.

وأوضح محفوظ رمزى، أن نقابة الصيادلة خاطبت الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التتبع الدوائي، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والصيدليات تحتاج إلى التأهيل الفني والتكنولوجي للاشتراك في المنظومة، خاصة أن تطبيقها يتطلب بنية تكنولوجية متطورة واعتمادًا على خدمات الإنترنت، مشددًا على أنه في حال تطبيق منظومة التتبع الدوائي بصورة صحيحة، سيكون من المستحيل تقريبًا تداول أدوية مغشوشة داخل السوق، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل جميع الصيدليات للانضمام للمنظومة بشكل تدريجي.

وتابع: "الصيادلة يُعدون من أكثر الفئات استفادة من تطبيق التتبع الدوائي، حيث تسهم المنظومة في تقليل نسب الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط تسعير الدواء، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية داخل سوق الدواء المصري".

نقابة الصيادلة غش الدواء الدكتور محفوظ رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير الصحة

إنجازات ضخمة لتحسين جودة الخدمة.. وتحذير عاجل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي | رسائل مهمة من الصحة

إيران

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

إيران

خبير سياسي: خسائر إيران الإقليمية تسرع سيناريو المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد