أحمد عصام السيد يحكي موقف كوميدي بينه وبين والده بسبب فيلم سيكو سيكو



قال المخرج عصام السيد خلال حلوله ضيفا ونجله الفنان احمد عصام علي برنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، ومعلقاً علي طفولة نجله الفنان احمد عصام كامل، يبدو كأنه طفل هادي ولكنه غير ذلك ، وانا لم أضربه طوال حياتي حتي عندنا يخطأ

وعن مسلسل عايشة الدور اشار الفنان احمد عصام كامل جاء من ترشيح المخرج احمد الجندي ، وكنت أنا والفنان ماظو " محمد عمرو الليثي " اصدقاء وفكرنا في الأدوار التي سنقدمها ، وان العمل كان رائع والشغل مع المخرج احمد الجندي شيقة وممتعة واهم مشهد لي كان في الحلقة الثانية والثالثة.

وعن فيلم "سيكو سيكو " اجاب احمد ان الفيلم نجح جدا وحقق إيرادات عالية جدا وصلت الي ارقام عالية جدا ، وان بمجرد ان علمت ان الفيلم من بطولة طه دسوقي وافقت علي الفور بل بالعكس كنت اتمني المشاركة ، وكان طه دسوقي السبب في مشاركتي في الفيلم بجانب وليد المغازي حيث قال شباب موهوب ونعطيهم الفرصة.

وأوضح احمد عصام كامل اننا كنا معاك في استاند اب كوميدي وكنا جروب واحد أنا وطه دسوقي وعصام عمر ووليد مغازي وغيرهم ، وبمجرد بداية التصوير كنت مستمتع.

وعقب المخرج عصام السيد ان الفيلم متميز جدا ودور احمد كان صغير به ، وقلت لاحمد ما تعملش كده تاني بينما عقب احمد كنت سعيد جدا بنجاح الفيلم وتحدث مع المخرج عمر المهندس ووالدي والذي اشاد بالفيلم وقال له استأذنك احمد يكون معاك في الفيلم القادم وضحكنا جميعا ورد المخرج ما احمد كان معانا في الفيلم.