دراسات عليا بالصين.. فتح باب الترشح لمنح تحالف المنظمات العلمية الدولية

اكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لمنح (CAS-ANSO) المرموقة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في أفضل الجامعات والمعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS).

تأتي هذه المنحة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع تحالف (ANSO)، وتهدف إلى دعم الباحثين المتميزين الراغبين في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في: جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC)، جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم (UCAS)، والمعاهد البحثية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في مختلف أنحاء الصين.

وتدعم المنحة من 100 إلى 200 طالب ماجستير، و300 طالب دكتوراه دولي، تشمل مختلف المجالات العلمية والبحثية المتقدمة.

شروط وكيفية التقدم:

يجب على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية المذكورة عبر الموقع الرسمي للمنحة.

يتم التقديم عبر الإنترنت (Online Application) من خلال الرابط: https://www.anso.org.cn/programmes/talent/scholarship/

المواعيد النهائية:

آخر موعد للتقدم  هو 31 يناير 2026.

تؤكد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حرصها الدائم على توفير أرقى الفرص الدولية لشباب الباحثين المصريين والعرب، لتعزيز قدراتهم الابتكارية ودعم مسيرة البحث العلمي نحو العالمية.

