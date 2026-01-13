إسرائيل تدرس ضربة جديدة لإيران.. والكابينت يطلع على خطط الهجوم بالتنسيق مع واشنطن

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» سيجتمع مساء الثلاثاء 13 يناير 2026 لمناقشة خطط محتملة لشن هجوم جديد على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الصحيفة إن الاجتماع، المقرر الساعة 19:00 (التوقيت المحلي)، سيطلع على تفاصيل خطة الهجوم، في ظل مخاوف تل أبيب من أن طهران تعيد بناء قدراتها الصاروخية التي تضررت في الحرب السابقة.





وأشار الخبر إلى أن الهدف الإسرائيلي والسعي الأمريكي يبدو أنهما يسيران نحو زيادة الضغط على النظام الإيراني، الذي يحكم منذ عام 1979، وسط احتجاجات شعبية في إيران منذ أواخر ديسمبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.





كما نقلت الصحيفة عن هيئة البث العبرية الرسمية أن الولايات المتحدة باتت “أقرب من أي وقت مضى” لاتخاذ إجراء ضد إيران، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتجين الإيرانيين للاستمرار في الاحتجاج والسيطرة على مؤسساتهم.





وأوضحت أن دولاً مثل الصين وروسيا أعربتا عن رفضهما لأي تدخل عسكري في الشؤون الإيرانية، بينما يظل التوتر قائماً بين إسرائيل وإيران اللتين تعتبر كل منهما الأخرى عدواً منذ سنوات طويلة.