التنمية المحلية: 371 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر| صور

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) بمحافظة البحر الأحمر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث قامت اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية) ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والمحافظة)، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بتسليم المدافن الجديدة إلى المحافظة تمهيداً لدخولها الخدمة والاستفادة منها في منظومة المخلفات علي أرض البحر الأحمر .

وأوضحت د. منال عوض ، ان التكلفة الإجمالية للمدافن الجديدة بالبحر الأحمر بلغت 175 مليون جنيه، والمدافن الصحية الآمنة الجديدة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) يتكون كل مدفن فيها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، ويوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة ، وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن (مرسى علم – الغردقة – حلايب) بتكلفة إجمالية بلغت 133.75 مليون جنيه، وجاري إنشاء مدفن صحي آمن ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 62.5 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 371.25 مليون جنيه.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أداء الخدمة علي أرض الواقع ، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، مؤكدة علي وجود تنسيق مستمر بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، للإسراع فى تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وتأتي مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتنفيذًا للعقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يضمن تطبيق المعايير البيئية السليمة وتحقيق الاستدامة في إدارة المخلفات .