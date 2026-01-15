انتعاش سوق النفط في أوروبا مع انخفاض صادرات كازاخستان

تشهد سوق النفط في أوروبا تشدداً حاداً، رغم مخاوف الفائض العالمي، في ظل تراجع الإمدادات من كازاخستان وغيرها، ما يؤدي إلى شح المعروض.

تراجعت تدفقات مزيج "سي بي سي" الكازاخستاني، إلى جانب تعطلات في ليبيا وبعض حقول بحر الشمال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الفعلية للنفط في بحر الشمال والبحر المتوسط. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط من ميدلاند (WTI Midland)، وهو صنف أساسي في تحديد سعر برنت المؤرخ العالمي، بعلاوة قدرها 2.9 دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. كما قفز سعر خام "أذري لايت"، الذي تفضله المصافي في منطقة المتوسط، إلى أعلى مستوى له خلال عام.

شح الإمدادات قصيرة الأجل

دفع هذا الزخم في خام بحر الشمال إلى توسيع الفارق في عقود مبادلة العقود الآجلة بين برنت ودبي —وهو مؤشر يحظى بمتابعة واسعة— إلى أعلى مستوى له منذ يونيو. كما دخل منحنى عقود بحر الشمال الآجلة في هيكل باكورديشن، ما يدل على وجود شح كبير في الإمدادات على المدى القريب.