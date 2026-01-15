قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة
اقتصاد

انتعاش سوق النفط في أوروبا مع انخفاض صادرات كازاخستان

وكالات

تشهد سوق النفط في أوروبا تشدداً حاداً، رغم مخاوف الفائض العالمي، في ظل تراجع الإمدادات من كازاخستان وغيرها، ما يؤدي إلى شح المعروض.

تراجعت تدفقات مزيج "سي بي سي" الكازاخستاني، إلى جانب تعطلات في ليبيا وبعض حقول بحر الشمال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الفعلية للنفط في بحر الشمال والبحر المتوسط. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط من ميدلاند (WTI Midland)، وهو صنف أساسي في تحديد سعر برنت المؤرخ العالمي، بعلاوة قدرها 2.9 دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. كما قفز سعر خام "أذري لايت"، الذي تفضله المصافي في منطقة المتوسط، إلى أعلى مستوى له خلال عام.

شح الإمدادات قصيرة الأجل

دفع هذا الزخم في خام بحر الشمال إلى توسيع الفارق في عقود مبادلة العقود الآجلة بين برنت ودبي —وهو مؤشر يحظى بمتابعة واسعة— إلى أعلى مستوى له منذ يونيو. كما دخل منحنى عقود بحر الشمال الآجلة في هيكل باكورديشن، ما يدل على وجود شح كبير في الإمدادات على المدى القريب.

سوق النفط النفط صادرات صادرات كازاخستان أوروبا ليبيا

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

هيونداي النترا موديل 2019

في سوق المستعمل..هيونداي النترا سعرها 650 ألف جنيه

أوبل استرا موديل 2021

اركب أوبل استرا أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

هواتف V

قيمة استثنائية مقابل سعر.. «فيفو» تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | اعرف مواصفاتها

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

