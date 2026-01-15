امرأة لطيفة للغاية.. ترامب يلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية

أشارت تقارير لوسائل إعلام عالمية من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل، ماريا كورينا ماتشادو، للمرة الأولى منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار ترامب إلى لقائه مع ماتشادو قائلاً: "إنها امرأة لطيفة للغاية، شاهدتها على التلفزيون، وأعتقد أننا سنتحدث عن أمور أساسية فقط".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة ونُقل إلى أراضيها. ووصف الجانبان المحادثة بأنها "إيجابية".

وقال ترامب: "ناقشنا العديد من الأمور، وأعتقد أن علاقتنا مع فنزويلا جيدة للغاية".

من جانبها، وصفت رودريغيز المحادثة بأنها "مفيدة ومهذبة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة NBC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه للأمن القومي برغبته في أن يكون أي عمل عسكري أمريكي في إيران حاسماً وسريعاً، لا أن يُشعل حرباً طويلة الأمد تمتد لأسابيع أو شهور، هذا ما أفاد به مصدر أمريكي، وشخصان مطلعان على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وقال أحد المطلعين على المناقشات: "إذا أقدم على أي خطوة، فهو يريدها أن تكون نهائية".

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تنبيها أمنيا لموظفيها بشأن السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في التنبيه أنه في ضوء التوترات الإقليمية، "تواصل السفارة التأكيد لموظفيها والمواطنين الأمريكيين على اتباع الإرشادات الروتينية للحفاظ على الأمن الشخصي والاستعداد، بما في ذلك الاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية وإعادة النظر في خطط السفر تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم".