حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
أخبار العالم

امرأة لطيفة للغاية.. ترامب يلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أشارت تقارير لوسائل إعلام عالمية من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل، ماريا كورينا ماتشادو، للمرة الأولى منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

 وأشار ترامب إلى لقائه مع ماتشادو قائلاً: "إنها امرأة لطيفة للغاية، شاهدتها على التلفزيون، وأعتقد أننا سنتحدث عن أمور أساسية فقط".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة ونُقل إلى أراضيها. ووصف الجانبان المحادثة بأنها "إيجابية".

وقال ترامب: "ناقشنا العديد من الأمور، وأعتقد أن علاقتنا مع فنزويلا جيدة للغاية".

من جانبها، وصفت رودريغيز المحادثة بأنها "مفيدة ومهذبة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة NBC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه للأمن القومي برغبته في أن يكون أي عمل عسكري أمريكي في إيران حاسماً وسريعاً، لا أن يُشعل حرباً طويلة الأمد تمتد لأسابيع أو شهور،  هذا ما أفاد به مصدر أمريكي، وشخصان مطلعان على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وقال أحد المطلعين على المناقشات: "إذا أقدم على أي خطوة، فهو يريدها أن تكون نهائية".

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تنبيها أمنيا لموظفيها بشأن السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في التنبيه أنه في ضوء التوترات الإقليمية، "تواصل السفارة التأكيد لموظفيها والمواطنين الأمريكيين على اتباع الإرشادات الروتينية للحفاظ على الأمن الشخصي والاستعداد، بما في ذلك الاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية وإعادة النظر في خطط السفر تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمة المعارضة الفنزويلية جائزة نوبل كورينا ماتشادو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

