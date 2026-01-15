قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يصف محادثته مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا بـ "الإيجابية"

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة ونُقل إلى أراضيها. ووصف الجانبان المحادثة بأنها "إيجابية". 

وقال ترامب: "ناقشنا العديد من الأمور، وأعتقد أن علاقتنا مع فنزويلا جيدة للغاية". 

من جانبها، وصفت رودريغيز المحادثة بأنها "مفيدة ومهذبة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة NBC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه للأمن القومي برغبته في أن يكون أي عمل عسكري أمريكي في إيران حاسماً وسريعاً، لا أن يُشعل حرباً طويلة الأمد تمتد لأسابيع أو شهور،  هذا ما أفاد به مصدر أمريكي، وشخصان مطلعان على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وقال أحد المطلعين على المناقشات: "إذا أقدم على أي خطوة، فهو يريدها أن تكون نهائية".

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تنبيها أمنيا لموظفيها بشأن السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في التنبيه أنه في ضوء التوترات الإقليمية، "تواصل السفارة التأكيد لموظفيها والمواطنين الأمريكيين على اتباع الإرشادات الروتينية للحفاظ على الأمن الشخصي والاستعداد، بما في ذلك الاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية وإعادة النظر في خطط السفر تحسبا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولأسرهم".

وأشارت السفارة إلى أن وضع الوفد والموظفين والعمليات لم يتغير، وأن الخدمات القنصلية مستمرة كالمعتاد، ويحث التنبيه المواطنين على التأكد من حيازتهم جواز سفر أمريكي ساري المفعول في حال السفر المفاجئ، وأن يكونوا على دراية بمحيطهم وأن يتبعوا تعليمات السلطات المحلية، كما أبلغت السفارة الأمريكية في قطر مواطنيها المقيمين في البلاد بضرورة "الحفاظ على اليقظة".
 

