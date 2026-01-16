قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 171 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 9 : 15 يناير 2026).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*السبت 10 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة فى جميع المحافظات للتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية) وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة الدولة .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إنطلاق برامج وأنشطة الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية 2025 / 2026 لمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 11 / 1 / 2026 وحتى 14 / 1 / 2026 ، مشيرًة إلي أن الأسبوع التدريبي الجاري يتضمن 3 برامج وأنشطة تدريبية، بمشاركة 1160 متدربًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

*الأثنين 12 يناير 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث ملفات التعاون القائم بين الجانبين في تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ودواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلي التعاون في استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهذا المشروع تم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

*الثلاثاء 13 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن مسابقة جديدة لشغل ( 119 ) وظيفة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات (سكرتير عام وسكرتير مساعد ورؤساء مراكز وأحياء ومدن) وسيفتح باب التقديم الالكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تُعد نموذجاً تنموياً غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاحتفالية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للاحتفال بإنجازات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" خلال 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع برنامج تمويل الإسكان الشامل بمجموعة البنك الدوليّ، وكذلك الحصول على شهادة EDGE ADVANCED  من مؤسسة التمويل الدولية IFC .

*الاربعاء 14 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) بمحافظة البحر الأحمر، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمدافن الجديدة حوالي 175 مليون جنيه، مشيرة إلي أن مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات .

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع رقم 28 للمجلس الأعلى للطاقة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة, برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ورفع القدرة لعدد من المشروعات الصناعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية

