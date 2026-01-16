نوال الدجوى تتبرع بجهاز لاكتشاف مرض سرطان الثدي مبكرا بالمعهد القومي للأورام

شهد المعهد القومى للأورام، افتتاح وتشغيل جهاز الموجات الصوتية الجديد بوحدة فحص أورام الثدى بالمستشفى الجنوبى للمعهد، والذى يُعد من أحدث الأجهزة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، بما يسهم فى رفع كفاءة التشخيص وتقليل زمن انتظار المريضات.

جاء ذلك بحضور محمد عبد العاطي عميد المعهد القومى للأورام والدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس ادارة جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، رئيس مجلس الامناء لمؤسسه بلدنا للتنميه والخدمات الاجتماعية الاهليه وقد قامت المؤسسة بالتبرع بكامل قيمة الجهاز للمعهد القومي للأورام مما سيكون له اكبر الأثر في رفع مستوي الرعاية الصحية المقدمة للمريضات المصابات بسرطان الثدي.، ووكلاء المعهد، وإدارة المستشفيات، إلى جانب عدد من القيادات الطبية، حيث تم تشغيل الجهاز داخل المستشفى الجنوبى الحاصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعتمد دوليًا من منظمة ISQua، فى خطوة تعكس التزام المعهد بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد المعهد القومى للأورام، أن الدكتورة نوال الدجوى، تمثل نموذجًا رائدًا فى دعم القطاع الصحى، حيث كانت وما زالت سندًا حقيقيًا للمعهد على مدار سنوات طويلة، وأسهمت فى توفير عدد من الأجهزة الطبية المتقدمة، من بينها جهاز المسح الذرى البوزيترونى PET/CT عام 2015، وجهاز ماموجرام مزود بخاصية الفحص بالصبغة وإمكانية أخذ العينات بوحدة فحص الثدى عام 2022.

وخلال زيارتها، حرصت الدكتورة نوال الدجوى، على تفقد وحدة فحص أورام الثدى، ومشاركة المريضات أثناء إجراء الفحوصات، فى لفتة إنسانية عكست اهتمامها بالدعم النفسى إلى جانب الدعم الطبى، كما التقت بعدد من المرضى والعاملين بالمعهد، وتحدثت معهم بصورة ودية، والتقطت صورًا تذكارية بناءً على طلبهم.