في يومها الأول.. تعليم الإسكندرية: لا شكاوى في امتحانات الاعدادية

أكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، انتظامَ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 للشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، مشيرًا إلى أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وقال أبوزيد، إن الامتحانات انتظمت أمام ( 333 ) لجنة امتحانية بهدوء واستقرار في بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب دون حدوث أية معوقات، وكذلك التزام تام من الملاحظين ورؤساء اللجان.

وقام مدير المديرية بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، مشيدًا بانضباط الطلاب، كما أثنى على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

و شدّد أبوزيد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

في سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.