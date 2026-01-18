وكيل الصحة بأسيوط يبحث خطة تطوير عمليات قسم "العظام والإصابات" بمستشفى منفلوط

عقد الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماعاً موسعا اليوم "الأحد" مع أطباء قسم الإصابات والعظام بمستشفى منفلوط المركزي، لمناقشة آليات العمل وتجهيز القسم ليكون مركزاً محورياً لاستقبال الحالات الحرجة وحوادث الطرق.

​تناول الاجتماع مناقشة جدول أعمال القسم وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية سريعة وفائقة الجودة.

وأكد الدكتور محمد جمال خلال اللقاء أن مستشفى منفلوط المركزي يشهد عملية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز قدرته الاستيعابية لمواجهة التحديات المتزايدة.

و​استعرض الاجتماع خطة جاهزية القسم لاستقبال كافة الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية والإصابات من نطاق جغرافي واسع يشمل ​المراكز المجاورة ديروط، القوصية، ومنفلوط، وصولاً إلى مدينة أسيوط. بالإضافة إلى ​المحاور الحيوية مثل تأمين الخدمات الطبية لمرتادي الطريق الصحراوي الغربي والشرقي، نظراً لموقع المستشفى الاستراتيجي الذي يجعله نقطة ارتكاز هامة لإنقاذ المصابين في أسرع وقت ممكن.

​وشدد وكيل الوزارة على تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيداً بجهود أطباء العظام والإصابات بمستشفى منفلوط في التعامل مع الحالات الصعبة، ومؤكداً أن الهدف هو الوصول بالمنظومة الصحية في المحافظة إلى أقصى درجات الجاهزية ضمن رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي.

و قال الدكتور محمد جمال احمد وكيل وزارة الصحة باسيوط ​"إن هدفنا هو تحويل قسم العظام بمستشفى منفلوط إلى وحدة متكاملة قادرة على التعامل مع كافة أنواع الكسور والإصابات المعقدة، لتقليل فترات الانتظار وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية."

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تفقد اليوم مستشفى الإصابات الجامعي والتقي بالدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى والدكتور سعيد متولي الذين أبديا سعادتهما لهذه الزيارة واستعدادهما التام للتعاون بين المستشفى الجامعي ومستشفيات مديرية الصحة لخدمة المرضي والمواطنين ونقل الخبرات فيما بين الجامعة والصحة.