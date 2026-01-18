تفاصيل اتفاق الحكومة السورية وقسد لوقف إطلاق النار في غرب الفرات

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 مارس العام الماضي، مع بعض التعديلات الطفيفة، موضحا أن تعنت قسد ورفع سقف مطالبها جاء نتيجة الأحداث الأخيرة في سوريا، سواء في الساحل السوري أو محافظة السويداء.

وأشار هملو، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتفاق أعلن وقف إطلاق نار شامل في عموم الأراضي السورية، مع التركيز على مناطق غرب الفرات، وتحديداً محيط سد تشرين، حيث سيطرت قوات وزارة الدفاع السورية على معظم البقع الجغرافية الصغيرة حول السد، مع الحفاظ على الحذر لتجنب أي أضرار محتملة للسد.

وأضاف أن الاتفاق نص على خروج عناصر حزب العمال الكردستاني من المنطقة، وتسليم عناصر النظام السابق الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 ضابط كانوا فرّوا من مواقعهم في الجزيرة السورية وانضموا لاحقاً إلى قوات قسد، حيث تجري حالياً اشتباكات عنيفة بينهم وبين الجيش السوري في محيط الرقة.

كما تناول الاتفاق دمج موظفي الإدارة الذاتية بعد تدقيق أمني، وضم عناصر من قوات "الأسايش" والشرطة المحلية إلى الشرطة الداخلية السورية ومنحهم رتباً، في إطار ما وصفه هملو بالاتفاق الأمني العام.

