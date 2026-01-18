منير مكرم يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان منير مكرم بخطوبة نجله، اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعي “سوزي وحيد”، وذلك في إحدى القاعات بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة، وسط حضور الأهل والأقارب.



زفاف ابنة منير مكرم

جاء ذلك، بعد أن احتفل الفنان منير مكرم، يوم الخميس الماضي، بزفاف ابنته “يارا”، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بإحدى قاعات الأفراح على كورنيش النيل.

وشهد حفل زفاف ابنة منير مكرم، حضور عدد من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، على رأسهم النقيب العام الفنان د. أشرف زكي، بالإضافة إلى الفنان أيمن عزب، والفنان أشرف طلبة، وآخرون.

أعمال منير مكرم

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية، كان مسلسل "الكوتش"، وهو من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبد المنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.