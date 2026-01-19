أفاد فابريس سورلان، السياسي الفرنسي و نائب رئيس حركة الدولية للمتعاطفين مع روسيا، بأن قدرات فرنسا العسكرية محدودة جدا ولن يؤثر نشر بضعة آلاف من الجنود في أوكرانيا على مسار القتال، و ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف سورلان: "والآن دعونا ننظر إلى الأمور بواقعية. من منظور عسكري بحت، لن يكون لنشر فرنسا لعدة آلاف من الجنود أي تأثير على مسار القتال في دونباس. روسيا تنتصر وستستمر في الانتصار لاحقا".، بحسب وكالة تاس الروسية.

وتابع سورلان: "يبلغ عدد القوات البرية 80 ألف شخص، بمن فيهم الموظفون الإداريون. ويمكن إيواء الجيش الفرنسي بأكمله في ملعب كرة قدم واحد، في ملعب Stade de France، لذا فإن بضعة آلاف من الأشخاص لن يحدث فرقا".

وانتقد سورلان، الوضع الحالي للجيش الفرنسي وقال: "من ناحية أخرى، تمتلك فرنسا اليوم قدرات عسكرية محدودة للغاية. إن مجمعها الصناعي العسكري ميت عمليا".

وأكد السياسي الفرنسي على أن بلاده، استنزفت جزءا كبيرا من احتياطياتها العسكرية أثناء مساعدتها لنظام كييف.

و أوضح: "قدمت فرنسا لأوكرانيا جميع مدافعها ذاتية الدفع من طراز سيزار تقريبا، والتي دمرها الجيش الروسي أو استولى عليها. لم يتبق لدينا تقريبا أي دبابات، وبات لدينا القليل جدا من الوسائط القتالية".