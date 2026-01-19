ارتفاع بنسبة 7.7% في حركة تداول البضائع بميناء الأسكندرية خلال ديسمبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
واصلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، تنفيذ خططها التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من إمكانات الميناء، وذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، نحو العمل المستمر على تطوير وتحسين معدلات الأداء بالموانئ المصرية، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات.

وشهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2025 تزايداً ملحوظًا في معدلات تداول البضائع، إذ بلغ إجمالي الكميات المتداولة نحو 7 ملايين طن، محققة نسبة زيادة قدرها 7.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء التشغيلي وارتفاع معدلات النشاط بالميناء.

وقد تصدرت البضائع المحواة طليعة البضائع التي شهدت نمواً خلال شهر ديسمبر 2025، حيث تم تداول نحو 2.6 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 18.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، كما سجلت كميات بضائع الصب الجاف المتداولة بدورها تزايد خلال ذات الفترة بنسبة 7.7%، إذ بلغ إجمالي ما تم تداوله منها نحو 2.8 مليون طن.

وفي سياق متصل، فقد شهدت أعداد السفن المترددة على الميناء، والتي بلغت 441 سفينة، تزايدا ملحوظًا، وبصفة خاصة سفن الحاويات التي بلغ عددها 196 سفينة، محققة نسبة زيادة قدرها 16.7% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

كما شهدت معدلات تردد سفن الصب السائل بدورها ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر 2025، بنسبة زيادة تصل إلى 14%، حيث تم استقبال 57 سفينة صب سائل خلال الشهر المشار إليه.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية في معدلات التداول وحركة الملاحة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة ميناء الإسكندرية في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالميناء، بما يضمن انتظام حركة السفن وسرعة تداول البضائع ؛ كما تؤكد حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، والاستجابة الفعالة لمتطلبات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لميناء الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي.

