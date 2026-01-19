ارتفاع بنسبة 7.7% في حركة تداول البضائع بميناء الأسكندرية خلال ديسمبر

واصلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، تنفيذ خططها التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من إمكانات الميناء، وذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، نحو العمل المستمر على تطوير وتحسين معدلات الأداء بالموانئ المصرية، بما يدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات.

وشهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2025 تزايداً ملحوظًا في معدلات تداول البضائع، إذ بلغ إجمالي الكميات المتداولة نحو 7 ملايين طن، محققة نسبة زيادة قدرها 7.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء التشغيلي وارتفاع معدلات النشاط بالميناء.

وقد تصدرت البضائع المحواة طليعة البضائع التي شهدت نمواً خلال شهر ديسمبر 2025، حيث تم تداول نحو 2.6 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 18.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، كما سجلت كميات بضائع الصب الجاف المتداولة بدورها تزايد خلال ذات الفترة بنسبة 7.7%، إذ بلغ إجمالي ما تم تداوله منها نحو 2.8 مليون طن.

وفي سياق متصل، فقد شهدت أعداد السفن المترددة على الميناء، والتي بلغت 441 سفينة، تزايدا ملحوظًا، وبصفة خاصة سفن الحاويات التي بلغ عددها 196 سفينة، محققة نسبة زيادة قدرها 16.7% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

كما شهدت معدلات تردد سفن الصب السائل بدورها ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر 2025، بنسبة زيادة تصل إلى 14%، حيث تم استقبال 57 سفينة صب سائل خلال الشهر المشار إليه.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية في معدلات التداول وحركة الملاحة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة ميناء الإسكندرية في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالميناء، بما يضمن انتظام حركة السفن وسرعة تداول البضائع ؛ كما تؤكد حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، والاستجابة الفعالة لمتطلبات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لميناء الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي.