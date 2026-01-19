النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على مسار القطارات

ناشدت وزارة النقل، السادة المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر القاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

عدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لارواح المواطنين واتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات واضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي اصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.