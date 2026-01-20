قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تغزو غرب أفريقيا.. اتحاد الصناعات يوقّع بروتوكول تعاون مع رجال الأعمال الغينيين

ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا مع  شريف عبد الله حيدرة، رئيس مجلس إدارة منظمة رجال الأعمال بغينيا كوناكري، لبحث فرص التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية وتصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في غينيا كوناكري وأسواق غرب أفريقيا بما يشمل السنغال ومالي والنيجر ونيجيريا والكونغو وكوت ديفوار.

وخلال الاجتماع، تم التعريف بدور اتحاد الصناعات المصرية كمظلة رسمية للصناعة المصرية، واستعراض دور منظمة رجال الأعمال (Groupe Organisé des Hommes d’Affaires – JAOO) في دعم مناخ الاستثمار والتجارة وربط مجتمع الأعمال الغيني بالشركاء الدوليين. وشهد اللقاء حضور ممثلي شركات مصرية من قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والحبوب والكيماويات والمنتجات الجلدية ومواد البناء والصناعات المعدنية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية وصناعة الورق والطباعة والتغليف، إلى جانب شركات تعمل في قطاعات الأخشاب والملابس الجاهزة والزراعة ومنتجات المنظفات والبناء.

وأسفر الاجتماع عن توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة رجال الأعمال (JAOO) يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الغيني وفتح قنوات تواصل مستمرة لدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بأسواق غرب أفريقيا. كما تم طرح مقترح إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز التواجد الصناعي المصري بالقارة الأفريقية.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع منظمات رجال الأعمال الأفريقية يمثل خطوة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتنمية التعاون التجاري مع القارة.

