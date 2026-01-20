توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق الليبية والغرفة التجارية بمطروح

وقعت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح برئاسة مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح اتفاقية توأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق برئاسة نصر أدريس ، بحضور محمد غازي رياض مدير الغرفة، صلاح الدين فايز حميده نائب ثان تجارية مطروح.

ومن أعضاء مجلس إدارة غرفة مطروح التجارية، حضر منعم فؤاد محمد كويله، فضل جمعة عبد الشفيع، احمد محمد الدسوقي، إبراهيم رقيق ميمون رئيس شعبة المخابز ، ورجل الأعمال خير الله علي عبد المجيد.

كما حضر توقيع اتفاقية التوأمة، عاشور رزق محمد جبريل عميد بلدية مرسي دفنه، وزياد عوض الله حمد عميد بلدية بئر الاشهب، وعلاء فرج عبد السلام حسن عميد بلدية البردي، خيري اهليل عميد بلدية امساعد، لواء محمد فرج الحاسي مدير مديرية أمن جمارك البطنان.

جاء ذلك في إطار ﺗﻌزﯾز أواصر التعاون العربي المشترك، وترسيخ الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، ودعم ﻣؤسﺳﺎت اﻟقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واﻻزدھﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وإيمانا بالمسئولية المجتمعية التي تتطلع ﺑﮭﺎ ﻏرف التجارة والصناعة والزراعة ﻓﻲ دعم الاقتصاد، وتنمية التبادل التجاري ، وتوسيع مجالات الاستثمار ، وتوطيد علاقات التعاون الإقليمي والدولي.



واعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح أنه تم اﻻﺗﻔﺎق بين الغرفة التجارية بمطروح وغرفة التجارة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ طﺑرق بدوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﺑرام ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗوأﻣﺔ وﺗﻌﺎون سيادي مؤسسي يؤسس ﻋﻠﻰ مباديء الاحترام المتبادل، والتكامل وتكافؤ الفرص وتحقيق المنفعة المشتركة وبما ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﯾن.