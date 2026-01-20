طرح البوستر الرسمي لمسلسل هي كيميا قبل العرض في رمضان

طرحت قناة MBC مصر البوستر الرسمي لمسلسل «هي كيميا»، استعدادًا لعرضه ضمن خريطة أعمالها الدرامية في رمضان 2026.



وتم الترويج للمسلسل عبر الحساب الرسمي للقناة على إنستجرام، مع تعليق: «انتظروا مسلسل هي كيميا حصريًا على شاشة MBC مصر في رمضان».

مسلسل هي كيميا

يضم مسلسل هي كيميا نخبة من النجوم، منهم: مصطفى غريب، ميمي جمال، دياب، مريم الجندي، محمد عبد العظيم، فرح يوسف، سيد رجب، وميشيل ميلاد.



المسلسل من إخراج إسلام خيري، ويعد أحد أبرز الأعمال الدرامية المتوقع أن تجذب المشاهدين خلال الموسم الرمضاني المقبل.



وفي سياق متصل، يستعد مصطفى غريب لعرض أكثر من عمل سينمائي قريبًا، من بينها فيلم برشامة مع الفنان هشام ماجد، وفيلم شمس الزناتي مع الفنان محمد إمام.

