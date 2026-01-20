دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، على أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يحرص على الحصول على فاتورة رسمية تحتوي على البيانات الكاملة للقطعة، مثل الوزن والعيار وختم مصلحة الدمغة والموازين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن هذه الفاتورة تضمن حق المستهلك وتبعده عن أي تضليل محتمل من التجار أو الوسيط.

وأشار إمبابي إلى أن سعر المصنعية يختلف من محل لآخر، ومن شركة لأخرى، مشددًا على أهمية مقارنة الأسعار بين عدة محلات قبل الشراء لضمان الحصول على السعر العادل. وأضاف أن المنصات الرقمية مثل تطبيق "أي صاغة" توفر للمستهلك إمكانية متابعة السعر بشكل مباشر، ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب دون الاعتماد على الشائعات أو التوصيات غير الموثوقة.

وأكد إمبابي أن كل الشركات المعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين تعتبر آمنة، وأن أي قطعة مطابقة للمواصفات والمعايير الرسمية يمكن شراؤها بثقة، بغض النظر عن أي حملة تسويقية يقوم بها البلوجرز أو المؤثرون. وأكد أن الأهم هو متابعة السعر والتأكد من وجود فاتورة رسمية مختومة باسم المشتري.

وشدد المدير التنفيذي لمنصة "أي صاغة" على أن الاستثمار الآمن يبدأ بالوعي الكامل بالإجراءات الصحيحة للشراء، مؤكداً أن المستهلك الذكي هو الذي يقارن الأسعار ويتأكد من اعتماد الشركة أو الصائغ قبل شراء أي قطعة من الذهب. وأشار إلى أن هذه الخطوات البسيطة تحمي المستثمر من أي مضاربة أو استغلال محتمل.