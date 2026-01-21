قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد
اقتصاد

عقب ارتفاعه .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء هدأت بعد ارتفاع 25 قرشا، منذ بداية الأسبوع الجاري. 

سجل سعر الدولار اليوم في  كريدي أجريكول والبنك الكويتي الوطني (NBK)،  47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري (ADCB) 
47.42 جنيهًا للشراء و47.52 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وتتقارب أسعار الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 21-1-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل الدولار في بنك تنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك نكست حوالي 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.45 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وفي كل من بنك الإسكندرية وHSBC والأهلي المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، استقر الدولار عند 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع.

كما سجل الدولار في المصرف العربي الدولي وبنك البركة وبنك التنمية الصناعية نحو 47.44 جنيهًا للشراء و47.54 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سجل الدولار  47.44 جنيهًا للشراء و47.54 جنيهًا للبيع،في كل من بنك البركة وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي.


 

الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار أسعار الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الأهلي المصري

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
