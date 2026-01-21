إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبيّن انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.