الرئيس السيسي: نفذنا خطة شاملة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نفذنا خطة شاملة لإعداد الدولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل، وأن مصر مستعدة لتقديم الحوافز من أجل الاستثمار في مصر بمجالات كثيرة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي، وحريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أننا فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الأحداث الأخيرة بغزة وتحديدا آخر عامين، والدور المصري إيجابي للغاية لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات.

