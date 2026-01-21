الرئيس السيسي: معدلات النمو في مصر يصل إلى 5.3% في الربع الأول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا اتخذنا إجراءات لجذب القطاع الخاص من خلال تحديث البنية التحتية.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي: الاستقرار السياسي والأمني في مصر أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم مضاعفة عدد الجامعات في مصر، وتم اتخاذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يشهد عليها صندوق النقد الدولي، منوها بأن آخر مراجعة من الصندوق كانت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، أن معدلات النمو في الربع الأول وصلت إلى 5.3%، مضيفا: أننا نسعى لمزيد من معدلات النمو، وأن البيئة في مصر جاذبة للاستثمار، وأن مصر بها مناطق مميزة ذات طبيعة خاصة.