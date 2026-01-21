قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
أخبار البلد

الرئيس السيسي من دافوس: نفذنا إصلاحات اقتصادية من أجل التنمية واستقرار الشرق الأوسط مرتبط بحل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
صدى البلد

الرئيس السيسي من منتدى دافوس:

  • نعمل على بناء شراكات إقليمية راسخة لتحقيق التنمية المستدامة
  • نؤكد ضرورة تعزيز التكامل والاندماج بين الدول كافة
  • نقدر جهود الرئيس ترامب والتزامه بوقف الحرب في غزة
  • نسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
  • مصر استطاعت تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بحزمة من الإجراءات
  • مصر أعطت أولوية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية
  • قناة السويس تمثل منصة اقتصادية للتجارة والاستثمار
  • فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الأحداث الأخيرة
  • بذلنا جهدا كبيرا لتنفيذ بنية أساسية متطورة في مصر
  • أنشأنا شبكة متطورة من المواني والطرق والسكك الحديدية
  • الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي
  • مصر حرصت على استعادة الدولة في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار المخصصة لمصر في المنتدى الاقتصادي العالمي والمقام في مدينة "دافوس" السويسرية.

منتدى دافوس

في البداية، أكد الرئيس السيسي أن المنتدى الاقتصادي العالمي يتيح فرصة ثمينة لمناقشة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، مطالبا بتضافر الجهود الدولية المشتركة لمواكبة التحولات العالمية.

وأكد الرئيس أن مصر تعمل على بناء شراكات إقليمية راسخة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكد أيضا أن مصر تبذل أقصى جهد لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

القضية الفلسطينية

وبالحديث عن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية تتصدر أولوية الاهتمام في الشرق الأوسط، مطالبا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الاستقرار الإقليمي وركيزة أساسية للسلام الشامل

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بضرورة الإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بمختلف مناطق غزة.

الشرق الأوسط

وبالحديث عن قضايا منطقة الشرق الأوسط، أوضح الرئيس أن الأمور في لبنان تسير بالطريق الصحيح معربا عن أمله في تحقيق الاستقرار الكامل للبنان، كما شد الرئيس السيسي على أهمية ضرورة عدم استثناء أحد من الحوار والمشاركة السياسية في سوريا، كما أكد الرئيس أيضا على أن مصر حرصت على استعادة الدولة في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بعدم التدخل في شؤون الدول، مشدد على أن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار بمنطقة مضطربة، مشيرا أن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار داخل الدولة وبالمنطقة بأسرها.

الاصلاح الاقتصادي والتنمية

وبالانتقال إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتنمية التي تنفذها الدولة المصرية، أكد الرئيس السيسي أن مصر استطاعت تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بحزمة من الإجراءات، كما أشار الرئيس أن مصر أعطت أولوية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية.

وشدد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في مسارها التنموي، موضحا أن السوق المصري يمثل مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ بنية أساسية متطورة في مصر، كما نجحت مصر في إنشاء شبكة متطورة من المواني والطرق والسكك الحديدية، مشددا على أن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي.

ونوه الرئيس السيسي أن مصر نفذت خطة شاملة لإعداد الدولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل، كما أن الدولة المصرية قدمت  حوافز للمستثمرين في مجالات عديدة، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية في مجال الطاقة لجذب مزيد من المستثمرين

وأشار الرئيس السيسي أن مصر تستهدف إعداد جيل قادر على تطوير التنمية في مصر بمجالات أكثر تقدما وتخصصا.

قناة السويس

وأوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس تمثل منصة اقتصادية للتجارة والاستثمار، كاشفا أن مصر فقدت 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خاصة الحرب في غزة وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

