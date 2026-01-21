قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

هاجر ابراهيم

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن مشروع تحلية المياه الذي تم الاتفاق عليه مطلع عام 2025 بين العراق وبريطانيا، دخل اليوم مرحلة التشغيل التجريبي، في خطوة مهمة تهدف إلى المساهمة في حل أزمة المياه التي تعاني منها عدة محافظات عراقية، وعلى رأسها محافظة البصرة.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن مرحلة التشغيل التجريبي تُعد مرحلة حاسمة ومفصلية، خاصة في محافظة البصرة التي تعاني منذ سنوات من ارتفاع ملوحة المياه، ما تسبب في نقص المياه الصالحة للشرب، فضلًا عن تأثيره السلبي على الاستخدامات اليومية وظهور بعض المشكلات الصحية بين السكان.

وأضافت أن المشروع سيبدأ تشغيله التجريبي في 5 مواقع تشمل محافظات البصرة وواسط والديوانية والأنبار، على أن يتم التوسع لاحقًا بعد تقييم نتائج هذه المرحلة تمهيدًا للانتقال إلى التشغيل الكامل.

وأشارت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مياه صالحة للشرب فقط، بل تمتد لتشمل استخدامات أخرى، من بينها الزراعة، وحقن الآبار، وتربية الأسماك، وهو ما يُسهم في تحقيق تحول اقتصادي إيجابي وتحسين الأوضاع المعيشية في المحافظات المستفيدة.
 

