تفاصيل العرض الأول لـ ضايل عنا عرض بالإمارات

يشارك الفيلم المصري الفلسطيني ضايل عنا عرض، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان ريل فلسطين والتي ستقام في الفترة من 23 يناير وحتي الاول من فبراير بسينما عقيل في دبي، حيث يشهد عرض الفيلم الاول بالامارات وذلك بعد أن شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان روما للافلام الوثائقية وايضا مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف، فمي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي، أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك

في عدة مهرجانات دولية.

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الذي خلّفه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، يرفض مجموعة من فناني السيرك أن يستسلموا لليأس، حيث يتتبع فيلم "ضايل عنا عرضٌ" فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد و جاست، الذين، بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّلون فنهم إلى فعل من المقاومة والصمود والأمل، وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ وفي الشوارع، لتمنحهم لحظات من الفرح

وسط أحلك الأوقات.

الفيلم من إنتاج بـاهو بخش وصفي الدين محمود، والمنتج المشارك محمد حفظي (فيلم كلينك)، وتصوير أحمد الدنف، يوسف مشهراوي، ومحمود مشهراوي، ومونتاج سارة عبد الله، وتصميم ومزج الصوت مصطفى شعبان، وتصحيح الألوان أحمد أبو الفضل، فيما تتولى توزيعه عالميًا فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.