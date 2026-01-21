قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
محافظات

رئيس مياه الغربية: تذليل العقبات أمام دخول المشروعات القومية الخدمة

الغربية أحمد علي

ناقش اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي مصنع الطيران، وشركة حسن علام، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بمركزي قطور وزفتى.

توجيهات مياه الشرب بالغربية 

استُهل الاجتماع بمراجعة موقف توسعات محطة معالجة صرف صحي سنباط بمركز زفتى، والتي تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب/يوم، حيث تم استعراض الملاحظات الفنية القائمة بالمحطة، والإجراءات الجارية لمعالجتها، والجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما ناقش الاجتماع موقف توسعات محطات معالجة محلة روح وسجين وقطور بمركز قطور، حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في إنهاء الملاحظات الفنية لضمان خروج سيب نهائي مطابق للمواصفات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة التصميمية لتلك المحطات في خدمة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض موقف محطات رفع صرف صحي خباطه والشين، حيث وجه بسرعة إزالة أي معوقات تعوق دخول هذه المشروعات الخدمة، لما لها من أهمية في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بمركز قطور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد عبد الفتاح، أن الشركة تعمل بتنسيق كامل مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية، بهدف تذليل العقبات أمام دخول المشروعات القومية الخدمة، مشددًا على أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتمثل أولوية قصوى في خطة الدولة لتحسين البنية التحتية.

اخبار محافظة الغربية تنفيذي مياه الشرب والصرف الصحى موقف المشروعات الخدمية

