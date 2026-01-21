رئيس مياه الغربية: تذليل العقبات أمام دخول المشروعات القومية الخدمة

ناقش اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي مصنع الطيران، وشركة حسن علام، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بمركزي قطور وزفتى.

توجيهات مياه الشرب بالغربية

استُهل الاجتماع بمراجعة موقف توسعات محطة معالجة صرف صحي سنباط بمركز زفتى، والتي تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب/يوم، حيث تم استعراض الملاحظات الفنية القائمة بالمحطة، والإجراءات الجارية لمعالجتها، والجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما ناقش الاجتماع موقف توسعات محطات معالجة محلة روح وسجين وقطور بمركز قطور، حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في إنهاء الملاحظات الفنية لضمان خروج سيب نهائي مطابق للمواصفات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة التصميمية لتلك المحطات في خدمة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض موقف محطات رفع صرف صحي خباطه والشين، حيث وجه بسرعة إزالة أي معوقات تعوق دخول هذه المشروعات الخدمة، لما لها من أهمية في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بمركز قطور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد عبد الفتاح، أن الشركة تعمل بتنسيق كامل مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية، بهدف تذليل العقبات أمام دخول المشروعات القومية الخدمة، مشددًا على أن هذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتمثل أولوية قصوى في خطة الدولة لتحسين البنية التحتية.