دراما رمضان 2026.. ياسمين رئيس في كواليس تصوير مسلسل اسأل روحك

نشرت ياسمين رئيس صورًا من كواليس تصوير مسلسلها اسأل روحك، المشارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل اسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.