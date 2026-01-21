قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي
محمد الشعراوي

تقدّم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطّل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025، وما ترتب عليه من مساس بحقوقهم الأكاديمية والمهنية.

وقال النائب في طلب الإحاطة: «نُحيط سيادتكم علمًا بما ورد إلينا من شكاوى وتظلمات عديدة تتعلق بقضية حيوية تمس شريحة واسعة من أبنائنا المتفوقين علميًا بجامعة الأزهر، وهم أوائل الخريجين من دفعة 2016 حتى دفعة 2025، الذين لم تُتخذ أي إجراءات عملية لتعيينهم كمعيدين، رغم ثبوت تفوقهم رسميًا، والحاجة الفعلية بالكليات للهيئة المعاونة، وتكرار المخاطبات والمطالبات من جانب المتضررين».

وأضاف: «إن استمرار هذا الوضع على مدار سنوات يعكس خللًا إداريًا جسيمًا، في ظل غياب البيانات الشفافة، وعدم وجود جدول زمني معلن للتعيين، وغياب تحمّل صريح للمسؤولية، مع تبادل للاختصاصات وتنصّل عملي من حسم الملف، بما يجعل هؤلاء الأوائل ضحايا مباشرة للإهمال والبيروقراطية الإدارية المستمرة، على نحو يُخل بحقوقهم القانونية والأكاديمية والمهنية».

وتابع: «ترتب على هذا الإهمال تعطّل المسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الخريجين، وفقدانهم فرصًا عادلة في التدرج العلمي، فضلًا عن أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة انعكست على حياتهم الشخصية، إلى جانب شعور دائم بالظلم وغياب العدالة المؤسسية، بما يقلل من قيمة التفوق العلمي ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية».

وأشار إلى أنه «من المؤسف أن إدارة جامعة الأزهر لم تُقدّم أي تفسير رسمي لأسباب التأخير، ولم تُحدد إطارًا زمنيًا لحسم هذه القضية، في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع مع مرور الزمن وتراكم دفعات جديدة من الأوائل دون معالجة، ما يضاعف حجم الأضرار ويزيد من حالة الاحتقان بين الطلاب وذويهم».

وأكد النائب أن فلسفة تعيين أوائل الخريجين كمعيدين لا تُعد إجراءً روتينيًا فحسب، بل تمثل استحقاقًا قانونيًا وأكاديميًا واجتماعيًا، يرسّخ مبدأ العدالة، ويكافئ التفوق العلمي، ويضمن استمرارية الجودة التعليمية داخل جامعة الأزهر، ويسهم في بناء كوادر أكاديمية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها البحثية والتعليمية، بما يخدم رسالة الجامعة وتاريخها، وهو ما يستوجب حسم هذا الملف دون أي تأخير.

وأوضح أن «ما يزيد من قسوة هذا الإهمال امتداد تأخر التعيين لما يقرب من عشر سنوات، منذ عام 2016 وحتى الآن 2025، وهو ما حرم هؤلاء الخريجين من فرص وظيفية وتعليمية كانت ستفتح أمامهم آفاق التدرج العلمي المبكر، وأثر سلبًا على دخولهم واستقرارهم الاقتصادي، فضلًا عن الآثار النفسية السلبية الناتجة عن شعورهم بالغبن والتمييز».

وشدد على أن استمرار الأزمة يعكس إخلالًا بمسؤوليات إدارة الجامعة تجاه أبنائها، ويقوض مبدأ العدالة الأكاديمية، ويُضعف صورة الجامعة كمؤسسة علمية تحترم قواعد النزاهة وتقدّر جهود طلابها المتفوقين، ويترك أثرًا سلبيًا طويل المدى على الثقة بين الطلاب والإدارات الجامعية، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا لإنصاف المتضررين ورد حقوقهم المشروعة.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن هؤلاء الخريجين لم يطالبوا إلا بحقهم المشروع في التعيين على أساس التفوق الأكاديمي المثبت رسميًا، بما يعكس قيمة الجهد العلمي والتميّز، ويحفظ لجامعة الأزهر مكانتها ورسالتها التعليمية والبحثية.

وطالب النائب الحكومة بما يلي:

تقديم تقرير رسمي يوضح أسباب التأخير خلال السنوات الماضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن أي تقصير، بما يضمن مساءلة واضحة.

حسم ملف تعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025 فورًا، وتعيين الأوائل من كل قسم وشعبة دون استثناء أو دمج أو تخطي دفعات.

إعلان جدول زمني واضح من إدارة الجامعة لإنهاء إجراءات التعيين، مع تحديد الخطوات التنفيذية بشفافية كاملة.

النائب محمود سامي مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي مجلس الوزراء أوائل خريجي جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي

الصحفيين العرب

الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

تطهير الترع

هل ارتفعت رسوم تطهير الترع؟ نقيب الفلاحين يجيب

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد