يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “أولاد الراعي” المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وعلقت نيرمين الفقي على الصورة قائلة: “كان أول يوم تصوير مع الفنان أحمد عيد والفنان محمد يونس يارب على خير”.

ومسلسل أولاد الراعي قصة ريمون مقار وسيناريو وحوار لمينا بباوي و محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل .

مسلسل أولاد الراعي

أولاد الراعي، من تأليف شركة “فنون مصر” بالتعاون مع الشركة المتحدة ويعرض في 30 حلقة وهو من نوعيه مسلسلات الإثارة والتشويق وعن الدور فقد أعربت النجمةٍ نيرمين الفقي عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل الذي يعد مباراة تمثيلية رائعة بين أبطال العمل ومنافسة قوية على خروج المسلسل بأفضل شكل.