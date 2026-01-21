قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
مجلس أمناء لجنة مصر للأفلام يعقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي

أحمد سالم

يعقد مجلس أمناء لجنة مصر للأفلام برئاسة عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب ، اجتماعه الأول يوم الأربعاء القادم الموافق 28 يناير وبمشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والآثار ، البيئة ، الإستثمار ، الثقافة ، الأوقاف ، النقل ، التنمية المحلية ، الطيران المدني ، الخارجية ، الزراعة ، إضافة إلي ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات وأعضاء لجنة التنسيق الأمني.

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4330 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية ، والتي تنص علي تولي لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي ، إجراء التنسيقات اللازمة للحصول علي موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية ، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك ، وأن يكون للًجنة مجلس أمناء  برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، يقوم بوضع الأطر الأساسية والإستراتيجية العامة لأعمال التصوير الأجنبي.

كما تنص اللائحة على أن تنشأ نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي ، وتتولي اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة ، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة .

وتتولى اللجنة أيضاً الترويج لجمهورية مصر العربية كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، للحصول علي موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير الأجنبي ، مع العمل علي تسهيل إجراءات دخول وخروج معدات التصوير ، من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ، ومتابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل علي تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التصوير ، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجيستي، لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي ، وكذلك التعاون مع الوزارات ، وجهات الدولة المعنية لتوفير كافة المعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل جمهورية مصر العربية وذلك علي النافذة الرقمية ، وتنص اللائحة علي أن تلتزم جهات الدولة المختلفة بالتنسيق مع اللجنة لتسهيل الإجراءات اللازمة لأعمال التصوير الأجنبي داخل مصر.

