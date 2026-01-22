قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
هيئة الكتاب: استيعاب أكبر عدد ممكن من دور النشر بمعرض القاهرة الدولي

هاجر ابراهيم

تحدث الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، حول التحضيرات والتوسعات التي تشهدها فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد أبو الليل، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن المعرض استقبل 1457 دار نشر، بزيادة نحو 200 دار نشر عن الدورة السابقة، مشيرًا إلى حرص وزارة الثقافة على استيعاب أكبر عدد ممكن من دور النشر لتوفير ثراء في العناوين وتنوعًا في الرؤى والأفكار أمام الجمهور، رغم محدودية المساحات المتاحة، وقد تم زيادة مساحة المعرض بمقدار 1000 متر مربع لتسهيل استيعاب هذا العدد الكبير من العارضين.

وأضاف أن المعرض يشمل برنامجًا حافلًا يضم نحو 400 فعالية ثقافية وفنية، صُممت لتلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور، مع التركيز هذا العام على تعزيز الهوية المصرية والوطنية، مشيرا إلى أن محور الهوية تجسد في عدة أنشطة، منها الاحتفال بـ150 عامًا على تأسيس الأهرام، والافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى محور "أهلنا وناسنا" الذي يسلط الضوء على الخصوصيات الثقافية للمحافظات المختلفة، مع مشاركة الأهالي في تقديم الأزياء والمأكولات والعادات والتقاليد المحلية.

كما خصص المعرض مساحة كبيرة للشباب، من خلال محور "شباب يكتب العالم" ومحور شعراء الجامعات، الذي يمثل لأول مرة الشعراء الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، ليتيح لهم منصة للتعبير عن أنفسهم أمام جمهور كبير في أكبر حدث ثقافي مصري.

